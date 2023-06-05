В Челябинской области на молебен за бойцов-участников спецоперации пришли более 6 тысяч человек

В регион привезли мощи Георгия Победоносца

Около шести тысяч южноуральцев приложились к мощам Георгия Победоносца во время Всероссийского молебна о Победе. Мероприятие посвящено бойцам, которые находятся в зоне спецоперации. Каждый верующий получил в дар иконку великомученика, рассказали в Челябинской митрополии.

В Челябинск мощи Георгия Победоносца привезли 3 июня. Около четырех человек посетили Свято-Симеоновский собор в этот день. 4 июня еще две тысячи человек помолились у святыни в Троицке.

«Когда мы едины, нас очень сложно победить. А когда между нами разделения, напрасные споры, нас одолеть очень просто. Мы должны победить в себе эгоизм и самолюбие, все то, что мешает нам видеть в ближних братьев и сестер, за которых пострадал Христос. Пусть сила благодати Божией, которая почивает в этих святых мощах, укрепит всех нас, чтобы мы были едины», — отметил митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

Напомним, молебен стартовал 6 мая на Поклонной горе по благословению патриарха Кирилла. Мероприятия проходят в сотне российских городов, в каждый из них доставляют мощи Георгия Победоносца.