В Челябинской области на модернизацию теплосетей направили 15 млрд рублей

Это на 60% больше, чем в прошлом году

Челябинская область активно готовится к предстоящему отопительному сезону. Губернатор Алексей Текслер доложил о ходе подготовки на заседании Совета полномочного представителя президента в УрФО Артема Жоги.

Глава региона сообщил о стабильном прохождении прошлого отопительного сезона с существенным снижением числа аварий. Подготовка к нынешнему сезону началась еще в мае.

«Все 43 муниципальных образования утвердили планы мероприятий по подготовке к отопительному сезону и начали их реализацию», — отметил Алексей Текслер.

В Челябинской области к июню уже готовы 282 котельные, почти 2000 километров тепловых сетей, 377 центральных тепловых пунктов и более 5000 многоквартирных домов.

В 2025 году на модернизацию инженерной инфраструктуры направили более 15 миллиардов рублей — на 60% больше, чем годом ранее. Эти средства позволят заменить более 480 километров изношенных сетей и улучшить качество коммунальных услуг для более чем 400 тысяч жителей. Замена порядка 100 километров сетей уже завершена.

В этом году строятся и реконструируются 10 котельных. Предприятия ЖКХ обеспечены запасами топлива, а для оперативного реагирования на возможные аварии создано более 300 аварийных бригад (более 10 тысяч человек) с необходимыми запасами материалов и техники.

«Вопрос подготовки к отопительному сезону регулярно рассматриваем на штабах по тепло- и электроснабжению Челябинской области, на областных совещаниях с главами и всеми заинтересованными ведомствами. Держу тему на личном контроле», — подчеркнул Алексей Текслер.

Заседание при полпреде прошло с участием глав других уральских регионов, представителей Генеральной прокуратуры, Ростехнадзора и силовых структур.

Артем Жога подчеркнул важность модернизации коммунальной инфраструктуры как национальной задачи, призвал регионы активно использовать различные механизмы финансирования, включая инфраструктурные кредиты и средства Фонда национального благосостояния.

В Челябинской области модернизация объектов ЖКХ проходит по программе «Большой ремонт 74». Это масштабный проект модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры Челябинской области, рассчитанный на период до 2030 года. Основная цель программы — кардинальное улучшение качества коммунальных услуг и повышение эффективности работы коммунальных служб региона.