В Челябинской области на месте исчезнувшей деревни построили часовню

Поселок Анновка сожгли 30 лет назад, снимая фильм

В Катав-Ивановском районе освятили часовню, которую построили в 20 километрах от райцентра — на месте ныне не существующей деревни Анновка. Культовое сооружение на свои деньги воздвигли потомки анновцев в память о своих предках. Об этом пишет местное издание «Авангард».

Идея принадлежит Александру Мажарову, который в настоящее время живет в Салехарде. Александр Викторович заказал проект часовни, оплатил стройматериалы, закупил иконы и инвентарь. Строительство взяли на себя дети Анатолия Бахарева — дальнего родственника Мажарова.

Часовню решили построить рядом с кладбищем, где похоронены жители Анновки. Чин освящения и поминальный обед провели 8 октября.

Деревни Анновка не существует уже более 30 лет. В начале 90-х уже безлюдный к тому времени поселок сожгли киношники во время съемок фильма. История Анновки связана с купцами Иваном Мясниковым и Иваном Твердышевым. Сначала здесь жили рабочие мясниковского завода. В советское время местные жители трудились в леспромхозе.