В Челябинской области на медиков произошло пять нападений за две недели

Глава Минздрава заявила, что виновные понесут наказание по всей строгости закона

На днях в Магнитогорске находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина вызвал скорую помощь и ударил по голове прибывшего фельдшера. Как уточнила министр здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская, за последние две недели на медработников произошло пять нападений. Она подчеркнула, что такие случаи будут рассматриваться серьезно, а виновные понесут справедливое наказание, сообщили в региональном Минздраве.

«Такие случаи недопустимы. Врачи, фельдшеры и медсестры ежедневно рискуют своей жизнью ради спасения других. Они заслуживают уважения и благодарности, а не агрессии и насилия. Кто-то уходит из профессии, опасаясь за свою жизнь»,— подчеркнула Татьяна Колчинская.

Она призвала общество проявлять уважение к работе медиков.

«Мы обязаны обеспечить защиту тем, кто спасает наши жизни. Только совместными усилиями можно создать безопасные условия труда для наших героев в белых халатах»,— добавила министр.

В ведомстве уточнили, что у бригады скорой помощи есть тревожная кнопка, также все сотрудники проходят инструктаж по предупреждению конфликтных ситуаций. Нападают на медиков чаще всего пациенты и их близкие, находящиеся в неадекватном состоянии.