«Обеспечить максимальную безопасность граждан, сделать все, чтобы мероприятия прошли без происшествий», — такое распоряжение озвучил сегодня, 27 апреля, начальник регионального Главка Михаил Скоков. Генерал-лейтенант полиции провел совещание по охране общественного порядка и безопасности граждан в майские праздники в Челябинской области. Михаил Скоков распорядился привлечь максимальное количество личного состава к охране общественного порядка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.
«Люди ждут праздника, ничто не должно его омрачить. Для граждан мы должны создать максимально комфортные в правовом поле условия. От слаженных совместных действий правоохранительных структур и органов власти, от нашего с вами профессионализма будет зависеть атмосфера праздника», — отметил генерал-лейтенанта полиции Михаил Скоков.
с 1 по 9 мая включительно в Челябинской области пройдут эстафеты, возложения венков к мемориалам и памятникам воинской славы, торжественные марши. Участниками и зрителями станут сотни тысяч жителей и гостей региона. В эти дни кроме полицейских будут также задействованы добровольные народные дружины, частные охранные организаций и казачества.
Кроме того, начальник ГУ МВД распорядился взять под круглосуточную охрану все мемориалы, монументы воинской славы, памятники и места захоронения воинов Великой Отечественной войны. Территории проведения праздничных мероприятий обследуют с служебными собаками, пройдут проверки автотранспорта. Брошенные автомобили эвакуируют. На местах скопления людей проведут проверку граждан с использованием арочных и ручных металлодетекторов.
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