В Челябинской области на майские праздники изменят расписание пригородных поездов

Некоторые рейсы будут отменены



Пассажиров предупредили об изменении в графике движения пригородных поездов на Южно-Уральской железной дороге. Обновленные данные опубликовала пресс-служба ЮУЖД.

В Челябинской области изменения коснутся двух маршрутов

: — поезд № 6004 сообщением Полетаево-1 — Челябинск (отправление 07:41 по местному времени, курсирует по рабочим дням) отменен 1, 8 и 9 мая;

— поезд № 6048 Златоуст — Челябинск (отправление в 17:43 по местному времени) назначен 1 и 9 мая, отменен 30 апреля и 7 мая.

Ранее мы писали о том, что с 15 апреля пригородные поезда переходят на летний график движения.