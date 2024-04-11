В Челябинской области на М‑5 закроют движение транспорта

Это связано с работами по реконструкции автодороги

Сегодня, 11 апреля, в Ашинском районе Челябинской области участок автодороги М‑5 «Урал» закроют для движения транспорта. Ограничение будет действовать с 9:00 до 14:00, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».



Сегодня на участке 1565 км — 1576 км автодороги Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск будут проводить буровзрывные работы. Водители легковых автомобилей смогут объехать закрытый участок по маршруту Аша — Миньяр — Сим.

«Для тяжеловесного транспорта (большегрузы, автобусы) на время буровзрывных работ проезд запрещен», — напомнили в пресс-службе.

Отметим, буровзрывные работы на участке реконструкции трассы до 1 октября этого года проводят или во вторник, или в четверг еженедельно. Это зависит от погодных условий.

Водителям рекомендуют учитывать это при планировании маршрута.