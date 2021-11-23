В Челябинской области на курорте «Солнечная долина» открыли горнолыжный сезон

В этом году горнолыжный комплекс порадует гостей обновленной инфраструктурой

В минувшие выходные в Челябинской области состоялось торжественное открытие горнолыжного сезона на курорте «Солнечная долина». В этом году гостей ждут новые трассы, канатная дорога и новый отель со всеми удобствами, сообщили 22 ноября в пресс-службе горнолыжного комплекса.

На сегодняшний день на курорте, на южном склоне, функционирует одиннадцать трасс: восемь для любителей и три для профессионалов. В январе 2022 года на склоне горы Известная откроют две новые трассы, которые выходят на северо-запад, протяженностью один километр и 1,2 километра с перепадами высот 230 метров. Там же в середине зимы откроют новую кресельную канатную дорогу.

Кроме того, этой зимой на курорте откроется новый отель Business Residence. Гостям обещают потрясающий вид на горы и лес, фитнес-зал, конференц-зал и спа-центр.

«Особое внимание уделяется развитию детского спорта — в этом сезоне будут реализованы бесплатные занятия на лыжах и сноубордах для детей из Миасского городского округа и „особенных“ детей по программе „Лыжи мечты“. Проекты будут реализованы при поддержке и с использованием средств Фонда гражданских инициатив Южного Урала»,— добавили в пресс-службе ГЛК «Солнечная долина».

Этой зимой на «Солнечной долине» пройдет более 20 соревнований федерального и регионального значения, среди которых — Кубки России по сноуборду, фристайлу, этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс и многие другие.

«Мы готовились к этому сезону очень серьезно — реализуем несколько серьезных проектов. Кроме того, мы примем на подготовительные сборы к Олимпийским играм в Пекине сборную России по фристайлу. В феврале сразу после Олимпиады все фристалиты приедут к нам на этап Кубка мира по ски-кроссу, который пройдет 26 и 27 февраля. Все ближе продвигаемся к тому, чтобы принять серьезные старты, которые, возможно, мы получим в 2023 году. Наш губернатор Алексей Леонидович Текслер выступил с инициативой бороться за проведение чемпионата мира 23-го года по фристайлу и сноуборду в Челябинской области. Состоится конгресс, и международная федерация будет принимать решение. Рассчитываю, что все получится и мы сможем дальше совершенствовать инфраструктуру»,— прокомментировал председатель совета директоров ГЛК «Солнечная долина» Олег Сиротин.

Спортивные команды уже проводят тренировки на «Солнечной долине».

Напомним, в середине ноября лыжников начали принимать курорты «Абзаково» и «Банное».