В Челябинской области на крупных участках дорог меняют трубы

Рабочие срезают обочины, чистят откосы, готовят основания под асфальтирование

В Челябинской области на крупных дорожных участках ведутся ремонтные работы. Они проводятся ежедневно, сообщает пресс-служба Миндора.

Так, на дороге Дробышево — Троицк — Октябрьское заготавливают железобетонные конструкции для устройства водопропускных труб. На участке Красноуфимск — Арти — Нязепетровск — Верхний Уфалей — Касли (48–63 км) выполняют срезку обочин, расчистку откосов и кюветной части от растительности, а также планировку откосов насыпи.

На трассе Вандышевка — Грибановка продолжается устройство дорожной одежды из щебня и подготовка основания под асфальтирование. На участке Миасс — Златоуст (0–8 км) ведется устройство выравнивающего слоя и покрытия из асфальтобетонной смеси.

На дороге Лазурный — Дубровка — граница Сосновского района идут работы по устройству водопропускной трубы: выполняется гидроизоляция, обратная засыпка и демонтаж старой металлической трубы.

Напомним, в 2026 году в регионе планируют привести в нормативное состояние 700 километров дорог, в том числе 200 на юге области.