В Челябинской области на границе с Казахстаном шесть машин попали в снежный плен

Метели на юге региона еще продолжаются

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Накануне ночью сотрудники Госавтоинспекции вызволяли из снежного плена шесть автомобилей, которые застряли между Бредами и Кизилом. Чтобы освободить проезд от снега, задействовали тяжелую технику, рассказали в ГИБДД Челябинской области.

Шесть грузовиков застряли посреди на 60 км автомобильной автодороги Кизильское — Бреды — Мариинский — гр. Казахстан. Водители не смогли самостоятельно проехать и вызвали наряд ДПС.

Они организовали работу экстренных служб, оперативно передавали информацию о ситуации на трассе, обеспечивали проезд снегоуборочной техники.

Напомним, на участке до сих действует временный запрет на движение большегрузов с 57 по 130 км до пяти часов вечера сегодняшнего дня. Ограничения могут продлить, так как штормовое предупреждение о непогоде на территории Южного Урала сохраняется.



Мы уже рассказывали, как на другом конце области, под Миассом, фуры собрались в огромную пробку из-за введенных на участке трассы ограничений. При этом некоторые водители просто уснули посреди проезжей части.