Накануне ночью сотрудники Госавтоинспекции вызволяли из снежного плена шесть автомобилей, которые застряли между Бредами и Кизилом. Чтобы освободить проезд от снега, задействовали тяжелую технику, рассказали в ГИБДД Челябинской области.
Шесть грузовиков застряли посреди на 60 км автомобильной автодороги Кизильское — Бреды — Мариинский — гр. Казахстан. Водители не смогли самостоятельно проехать и вызвали наряд ДПС.
Они организовали работу экстренных служб, оперативно передавали информацию о ситуации на трассе, обеспечивали проезд снегоуборочной техники.
Напомним, на участке до сих действует временный запрет на движение большегрузов с 57 по 130 км до пяти часов вечера сегодняшнего дня. Ограничения могут продлить, так как штормовое предупреждение о непогоде на территории Южного Урала сохраняется.
Мы уже рассказывали, как на другом конце области, под Миассом, фуры собрались в огромную пробку из-за введенных на участке трассы ограничений. При этом некоторые водители просто уснули посреди проезжей части.