В Челябинской области на федеральную трассу М‑5 «Урал» обрушился снегопад

Дорожники подготовили спецтехнику

На западе Челябинской области в среду, 28 сентября, прошел настоящий снегопад. Управление федеральных автодорог «Южный Урал» подготовило к очистке трассы М-5 от снега 12 комбинированных дорожных машин (КДМ). Однако необходимости в их применении пока нет, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе ведомства.



«Двенадцать машин КДМ находятся на дежурстве, при необходимости выезжают на дорогу для уборки», — сказали в управлении.

В среду, 28 сентября, синоптики прогнозировали в Челябинской области прохладную погоду без осадков. Однако с самого утра в областном центре и других территориях области идет снег, в основном редкий.



Кадры довольно сильного снегопада прислали в ИА «Первое областное» водители с трассы М-5. Поверхность проезжей части влажная, на обочинах лежит тонкий слой снега. Комментируя эти кадры, в Упрдор «Южный Урал» пояснили, что необходимости в применении уборочной техники и противогололедных смесей пока нет.