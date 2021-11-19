В Челябинской области на федеральной трассе ограничат движение из-за непогоды

В горнозаводской зоне прогнозируются метели

В Челябинской области на участке федеральной трассы М-5 «Урал» в выходные дни могут ввести ограничения в движении грузовых машин и автобусов из-за непогоды. Об этом предупредило региональное управление ГИБДД. В Госавтоинспекции уже выделили 28 резервных экипажей сотрудников ДПС для перекрытия дорог.

В Челябинской области в предстоящие выходные прогнозируется ухудшение погоды в горнозаводской зоне. Областной Гидрометцентр сообщает о неблагоприятных условиях в виде сильного снега и метелей. В управлении ГИБДД Челябинской области предупредили о возможном временном ограничении движения грузового автотранспорта и рейсовых автобусов на автодороге федерального значения М-5 «Урал».

Для работы на трассе уже сформирована команда круглосуточных дежурных сотрудников ДПС. 28 экипажей находятся в резерве для перекрытия автодорог и предупреждения водителей об опасности.

В управлении обратились к водителям с просьбой отказаться в выходные от поездок на автомобиле. А в случае, когда это невозможно, быть внимательными на дороге, избегать опасных маневров, выбирать скорость и маршрут передвижения с учетом информации о дорожной ситуации.

Напомним, на этой неделе снегопад уже стал причиной многокилометровых пробок на федеральной трассе.