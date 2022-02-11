В Челябинской области на федеральной трассе образовались пробки из-за снегопада

Водители жалуются на гололед и плохо почищенные дороги

В Челябинской области на участке федеральной трассы М-5 «Урал» из-за непогоды образовались многочисленные заторы из большегрузов. Скопления автомобилей наблюдаются в районе Нижнего Атляна и до Чебаркуля. Водители в социальных сетях рассказывают о дорожной ситуации и гололеде.

Водители, оказавшиеся в пятницу, 11 февраля, в пути на участке федеральной трассы М-5 «Урал» в Челябинской области рассказывают о пробках. В чатах и социальных сетях они делятся информацией о дорожной ситуации.

Так, пробки образовались по направлению в Челябинск от Нижнего Атляна до Чебаркуля. Те, кто предпочитает объехать участок трассы, также оказываются в заторах.

«Большая пробка от сужения четырехполоски до Миасса, две фуры не поделили дорогу на полосе в строну Миасса». «После Чебаркуля все стоит». «Подъем на Уреньгу со стороны Челябинска стоим в два ряда», — сообщают водители в Сети.

На онлайн картах видно, что участок федеральной трассы в вышеуказанном районе затруднен в оба направления. Жалуются водители и на состояние дорожного полотна.

«Европа Азия на Уфу повисла. Скользко». «Челябинск-Златоуст: очень скользко, накат. Движение от Чебаркуля очень плотное. Видимость 100-200 метров. Выезжал через Кременкуль — вообще мело сильно, „встречку“ не видно за фурой». «Златоуст — идет снег, полоса для обгона в снегу». " Чебаркуль-Челябинск скользко, дороги не чищены, каша», — жалуются водители.

Напомним, снегопад продолжается уже сутки, по данным Миндортранса на очистку дорог регионального значения вышло больше 200 единиц техники. Но снег продолжится и в предстоящие выходные. Тем временем Челябинск встал в девятибалльных пробках, а сервисы такси, пользуясь дорожной ситуацией и непогодой, подняли цены в 2,5 раза.