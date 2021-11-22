В челябинской области на федеральной трассе наблюдаются многочисленные пробки

Водителей предупреждали о непогоде и сложной ситуации на дорогах

В Челябинской области на участке федеральной трассы М-5 «Урал» вечером 22 ноября наблюдаются многочисленные пробки. В социальных сетях водители отмечают, что затруднение движения связано со снегопадом, о котором предупреждали раннее синоптики. Кроме того, фуры буксуют на подъеме в гору.

Крупная пробка образовалась от деревни Тикеево до Усть-Катава. На выезде из Аши, возле горнолыжного комплекса Аджигардак, движение стоит около часа. Из-за обилия снега перед селом Улу-Теляк по дороге в сторону Уфы также затруднено движение. Об этом сообщают очевидцы.

Напомним, на участке федеральной трассы М-5 «Урал» в ближайшие сутки возможна сильная гололедица. Для очистки дорог и обработки противогололедным материалом есть вся необходимая техника. Водителей же просят не создавать помех для работы спецтехники.

