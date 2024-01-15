В Челябинской области на этой неделе потеплеет до нуля градусов

На территорию региона поступит тепло с Атлантики

После морозных двух недель января в Челябинскую область наконец-то придет потепление. Синоптики сообщают, что ощутимое повышение температуры местами ожидается ближе к концу недели. Пока же столбики термометров поднимутся до средних январских значений. Подробнее о погоде с 15 по 21 января — в материале ИА «Первое областное».

«В уральских регионах новая неделя стартует довольно морозной погодой — в дневные часы до −14...−19°С. Но затем туда пробьется теплое дыхание Атлантики, и дневная температура повысится до −7...−12°С»,— сообщили синоптики центра «Фобос».

По данным популярных погодных сервисов, в Челябинске до среды, 17 января, дневная температура будет составлять −13...−14 градусов. В четверг ожидается около −10 градусов, в пятницу столбики термометров вновь опустятся чуть ниже. В выходные потеплеет до −6 градусов. Существенных осадков не ожидается, но и солнца будет мало.

На западе Челябинской области будет заметно теплее: там температура воздуха поднимется до −3 градусов уже к середине недели. В выходные может потеплеть до нуля градусов.

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