В Челябинской области на экофоруме ученые и политики обсудят сохранение водоемов

А волонтеры проведут субботник на берегу Тургояка

Второй экологический водный форум пройдет в Челябинской области 8 и 9 июня. Организаторы мероприятия обсудили, что представляет собой форум и почему в нем важно принять участие как научному сообществу и бизнесу, так и рядовым южноуральцам.

22 мая прошла пресс-конференция, посвященная экологическому водному форуму Южного Урала. Организаторы двухдневного семинара-фестиваля рассказали, что он будет посвящен защите водоемов от антропогенного воздействия.

«Чистая вода — залог здоровья человека, и южноуральские волонтеры вносят большой вклад в эту глобальную задачу. Россия очень нуждается в свежих идеях, новых взглядах молодых защитников природы, и это важный шаг к становлению гражданского общества. Один из инструментов этого — нацпроект „Экология“, запущенный по поручению президента РФ Владимира Путина. И вода — один из его ключевых ресурсов», — пояснил в ходе пресс-конференции директор Центра развития водохозяйственного комплекса России Илья Разбаш.

Он рассказал, что Южный Урал входит в топ-10 регионов по количеству экологических мероприятий и участников. Только в акции «Вода России» в прошлом году приняли участие 25 тысяч южноуральцев.

8 июня в Челябинске в рамках водного форума пройдет семинар-совещание. Также будут работать восемь тематических секций. Спикеры обсудят проблемы и решения сохранения водного баланса, природоохранные мероприятия, которые проводят представители бизнеса. 9 июня на берегу озера Тургояк пройдет акция «Вода России», волонтеры очистят берега водоема от мусора. Также на Тургояке пройдут «Зеленый фестиваль» и тематические мастер-классы. Спикеры пресс-конференции призвали жителей региона к активному участию в экофоруме.

Организаторами мероприятия являются правительство Челябинской области в лице министерства экологии региона, Центр развития водохозяйственного комплекса России при поддержке Минприроды России.