В Челябинской области на два дня потеплеет до +28 градусов

Рабочая неделя на Южном Урале начнется с летней погоды

Жителей Челябинской области ждут два по-летнему теплых дня. В понедельник и вторник, 19 и 20 сентября, температура воздуха в регионе прогреется до +28 градусов. Такой прогноз на ближайшие дни дает Гидрометцентр России.

Так, в понедельник, 19 сентября, в Челябинске до +25...+27 градусов, солнечный день, преимущественно без осадков. По области воздух может прогреться до +28 градусов.Во вторник, 20 сентября, в регионе также до +28 градусов.А в среду, 21 сентября, уже около +26 градусов.

Впрочем, так тепло будет в середине дня. Ночи на Южном Урале уже осенние и холодные: +10...+12 градусов.

Бабье лето на Южном Урале простоит до среды. В четверг и пятницу температура воздуха в регионе должна опуститься до +18...+19 градусов.