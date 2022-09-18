Так, в понедельник, 19 сентября, в Челябинске до +25...+27 градусов, солнечный день, преимущественно без осадков. По области воздух может прогреться до +28 градусов.
Во вторник, 20 сентября, в регионе также до +28 градусов.
А в среду, 21 сентября, уже около +26 градусов.
Впрочем, так тепло будет в середине дня. Ночи на Южном Урале уже осенние и холодные: +10...+12 градусов.
Бабье лето на Южном Урале простоит до среды. В четверг и пятницу температура воздуха в регионе должна опуститься до +18...+19 градусов.