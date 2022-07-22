В Челябинской области на «Дне поля» собрались 100 предприятий и фермерских хозяйств

Агропромышленная выставка проходит в Чебаркульском районе

В поселке Тимирязевском Челябинской области 22 и 23 июля проходит крупнейшая агропромышленная выставка региона «День поля». Участниками мероприятия стали порядка 100 компаний и фермерских хозяйств, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«День поля» — традиционная площадка для делового общения представителей аграрной отрасли Челябинской области. На выставке представлено около 150 единиц специализированной техники, а также весь спектр сельскохозяйственных животных и продукции: от племенных быков и лошадей до крестьянского сыра и клубники.

Главной темой пленарного заседания стало наращивание темпов импортозамещения в сфере сельского хозяйства.

«Увидели целую линейку челябинских предприятий. Они в рамках программы импортозамещения изготавливают продукцию, которую раньше покупали за рубежом. И делают ее не хуже. Эту продукцию надо показывать, рекламировать, про нее нужно рассказывать. И многие другие вопросы в рамках импортозамещения будут сегодня решаться. Это непосредственная задача, которую нам поставил губернатор», — прокомментировал заместитель губернатора Челябинской области Сергей Сушков.

Также он добавил, что региону необходимо производить как можно больше сельскохозяйственной продукции. По словам замгубернатора, в этом году Челябинская область произведет ее больше, чем в прошлом.

Сергей Сушков посетил выставку и осмотрел представленную технику. Отметил, что нужно развивать сферу сельхозмашиностроения и предоставлять свою продукцию другим субъектам.



«Сегодня у нас пять заводов поставляют комплектующие. Этого мало, надо чтобы 10. Вторая задача — необходимо привлекать в наши технологии новшества. Когда мы говорим о GPS-навигации, беспилотниках, цифровизации сельского хозяйства — привлекать достижения других отраслей для того, чтобы увеличить эффект от производства нашей продукции. Конечно же, надо снижать себестоимость своей продукции, чтобы она не была дорогой, чтобы ее было достаточно», — резюмировал Сергей Сушков.



Также заместитель губернатора рассказал интересный факт: в Челябинской области сейчас живет практически самая продуктивная корова в стране. Дождинка из хозяйства Сосновского района выдает 88 литров молока в сутки. Сергей Сушков подчеркнул, что региону нужно больше подобных точечных достижений.