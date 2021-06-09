В Челябинской области на четырех мостах введено реверсивное движение

Строители ремонтируют сооружения

В Челябинской области идет ремонт четырех мостов. На сооружениях на реке Куросан в поселке Сухтелинский, на реке Сухая в Карталинском районе, на реке Темирка в Уйском районе и через реку Уфа в районе деревни Уфимка у Нижнего Уфалея в данный момент идут планово-предупредительные работы. Движение организовано по одной полосе, реверсивное со светофором.

Мост через реку Уфимка построен в 1999 году, а длина его составляет 72 метра. Сейчас идет разборка дорожной одежды и слоев бетона, которые подлежат замене, к монтажу готовят опалубку консоли крайней балки.

«В ближайшее время будут проведены работы по замене гидроизоляции, исправлению положения переходных плит, замене барьерного ограждения и укреплению конусов, также будут отремонтированы водоотводные лотки и заменено асфальтобетонное покрытие», — прокомментировали ход работ в региональном Миндортрансе.

Капитальный ремонт предстоит и мосту через реку Синара в Кунашакском районе. А новый мост будет отстроен через реку Нижний Тогузак в деревне Горная.

Всего в ведении областного министерства дорожного хозяйства и транспорта находится 300 мостов и путепроводов.



Кроме того, идет ремонт моста на дороге федерального значения М-5 «Урал» на 1858 км (рядом с п. Саргазы).