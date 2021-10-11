В Челябинской области на четыре дня объявили НМУ

С 11 по 14 октября в некоторых городах региона сохранится режим неблагоприятных метеоусловий

В Челябинской области предупредили о введении режима НМУ первой степени. По данным челябинского гидрометцентра, 11-14 октября в Челябинской области ожидаются метеоусловия, которые способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Предупреждение о НМУ первой степени объявлено для Карабаша, Челябинска, Коркино и Златоуста.

Режим НМУ первой степени возможен с 12:30 часов 11 октября до 11:00 часов 12 октября на территории города Карабаш. С 19:00 часов 11 октября до 19:00 часов 14 октября предупреждение о НМУ выпущено для жителей Челябинска, Коркино, Златоуста.

Напомним, на прошлой неделе режим НМУ первой степени объявлялся с 5 по 7 октября.