В Челябинской области на благоустройство городской среды направлено шесть миллиардов рублей

В регионе поддерживают инициативные проекты граждан по улучшению дворов и скверов

За пять лет в Челябинской области благоустроено 1404 двора и 1211 общественных пространств. Из регионального бюджета на благоустройство городской среды направлено шесть миллиардов рублей. Об этом сегодня, 13 июня, сообщил губернатор Алексей Текслер во время обращения к депутатам Законодательного собрания.

«Идет работа над формированием комфортной городской среды, поддерживаем и реализуем инициативные проекты граждан», — отметил глава региона.

Общественные территории в Челябинской области в 2024 году благоустраивают в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В нем участвуют все города и районы региона. Весь список мест, которые планируют обновить или заново построить в этом году, можно посмотреть здесь.



Напомним, список территорий был сформирован по результатам онлайн-голосования, которое проходило с 15 апреля по 31 мая 2023 года. В нем приняли участие 674 тысячи южноуральцев.

