В Челябинской области на базе двух вузов будут готовить инженеров-медиков

Студентов научат создавать современное медицинское оборудование

Инженеров нового поколения для создания и обслуживания современного медицинского оборудования будут готовить на базе Южно-Уральского государственного медицинского университета и Магнитогорского государственного технического университета имени Носова. Представители вузов подписали соглашение о реализации уникальной программы, сообщили в пресс-службе ЮУГМУ.

Студентов ждет интересное обучение на стыке инженерии и медицины, а также практика на высокотехнологичных предприятиях и в клиниках. Кроме того, в распоряжении студентов будут лаборатории сразу двух вузов.

«Мы объединяем силы, чтобы готовить инженеров-медиков — специалистов, в которых сегодня нуждается страна. Подписав соглашение, мы заложили фундамент для технологического суверенитета отечественного здравоохранения»,— отметила и.о. ректора ЮУГМУ Ольга Абрамовских.

В Челябинской области успешно создают современную образовательную среду. И школы, и техникумы, и вузы участвуют в подготовке высококвалифицированных кадров в разных сферах.