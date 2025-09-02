В Челябинской области на 80% готово освещение автодорог Белого Хутора

Завершается монтаж линий

В Челябинской области близится к завершению монтаж современного освещения на двух ключевых автодорогах: Белый Хутор — Малиновка — Северный и Шершни — Западный. Об этом сообщает министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

На автодороге Белый Хутор — Малиновка — Северный установлено 162 опоры освещения, а на маршруте Шершни — Западный — 108 опор. На сегодняшний день все строительно-монтажные работы завершены. Подключение оборудования прошло в тестовом режиме. Сейчас специалисты занимаются пусконаладочными работами. После этого системы освещения переведут в автоматический режим.

На начало сентября общая готовность объектов достигла 80%. Вскоре новые линии освещения в полную силу будут служить для водителей, освещать им путь и повышать безопасность движения. Поездки по этим направлениям станут комфортными для всех участников дорожного движения.

Реализация этого проекта способствует улучшению благоустройства и инфраструктуры региона.