В Челябинской области на 43% увеличилось количество домов для посуточной аренды

Регион вошел в топ-15 по числу бронирования жилья и загородных домов

Южный Урал вошел в топ-15 регионов по объемам бронирования жилья и загородных домов. Так, в числе активных путешественников Челябинская область заняла шестое место, сообщают аналитики сервиса «Авито».

За квартиру челябинцы платили в среднем по четыре тысячи рублей за сутки, а за загородные дома — почти восемь тысяч. Кстати, цифры мало отличаются от столицы: там платили 4800 и девять тысяч соответственно.

В топ по числу бронирования посуточных квартир регион не вошел, зато занял почетное девятое место в динамике спроса и предложения по аренде загородных домов. Количество домов для аренды стало больше на 43%. В среднем цена за ночь в таких объектах достигла 8700 рублей. Но одной ночью южноуральцы не ограничивались, чаще всего они снимали дом сразу на трое суток, куда звали по пять гостей.

Если говорить в целом, чаще всего россияне снимали однушки и студии, реже — двушки. А при аренде загородного жилья предпочитали бронировать дома. Реже россияне снимали коттеджи, а меньше всего — таунхаусы.

Автор: Елизавета Михно