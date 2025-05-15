В Челябинской области на 300 тысяч рублей оштрафовали контрабандиста леса

Он нелегально вывозил деревья в другую страну

Троицкий городской суд Челябинской области вынес приговор 34-летнему жителю Свердловской области за контрабанду стратегически важных ресурсов в крупном размере. Мужчина вывозил хвойные деревья в другое государство, рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.

В октябре 2024 года обвиняемый незаконно вывез за границу почти 30 кубометров лесоматериалов хвойных пород на общую стоимость свыше 300 тысяч рублей. Для сокрытия реального объема вывозимой древесины он подделал товаросопроводительные документы, указав в них заниженные данные.

Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 300 тысяч рублей. Контрабандный лес изъят в доход государства.