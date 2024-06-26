В Челябинской области на 30% снизилось число иностранцев

Активная борьба с нелегальной миграцией продолжается

Южноуральская полиция активизирует работу по закрытию въезда на территорию РФ иностранным гражданам, допустившим нарушение миграционного законодательства. С начала 2024 года принято уже более полутора тысяч таких запретительных решений.

«Так, 471 иностранцу въезд ограничен за уклонение от уплаты административных штрафов, 903 мигрантам, высланным за пределы страны, въезд закрыт на пять, 37-ми из числа неоднократно привлекавшихся к ответственности — на 10 лет», — рассказали в главке.

Количество фактически пребывающих на территории Челябинской области иностранных граждан снизилось на 30%. Мероприятия будут продолжены.