В Челябинской области на 3 дня изменится порядок курсирования электричек

Железнодорожники проводят плановое обновление путей

В Челябинской области с 4 по 6 июня изменится порядок курсирования пригородных поездов в направлении Златоуста, сообщает Южно-Уральская железная дорога.

Изменения вводятся в связи с плановыми работами по обновлению пути на перегоне 2038 км — Бишкиль.

Так, временно не будут курсировать пригородные поезда: № 6005 Челябинск — Миасс-1 — 4, 5, 6 июня; № 6016 Миасс-1 — Челябинск 4, 5, 6 июня; № 7135 Челябинск — Бакал — 4, 5 июня, а также № 7136 Бакал — Челябинск — 5, 6 июня.

Маршрут некоторых пригородных поездов 4, 5, 6 июня ограничен от/до станции Бишкиль: № 6007 Челябинск — Миасс-1 не будет курсировать на участке Бишкиль — Миасс-1; № 6008 Миасс-1 — Челябинск не будет курсировать на участке Миасс-1 — Бишкиль.

Частично изменят расписание пригородные поезда Челябинск — Златоуст, Челябинск — Миасс-1, Челябинск — Бакал, Кропачево — Златоуст.

ЮУЖД и СПК приносят пассажирам извинения за временные неудобства.