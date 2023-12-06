В Челябинской области мусоровозы не смогли подъехать к 3,5 тыс. площадок из‑за снега за неделю

Операторы ЦКС направляют информацию о плохой уборке дорог в УК и местным властям

На прошлой неделе на Челябинскую область обрушились снегопады. Не везде снег с дорог убирали оперативно и качественно, в связи с чем возникли проблемы с вывозом мусора с контейнерных площадок. По данным пресс-службы регионального оператора «Центр коммунального сервиса», в период с 27 ноября по 3 декабря подъезд к 3427 контейнерным площадкам оказался заблокирован из-за непроезжего состояния дорог.

«Больше всего таких площадок выявлено на территории муниципалитетов, входящих в Карабашский кластер, — 1173 случая, в Челябинский — 1311 случаев и Магнитогорский — 943 проблемных адреса»,— уточнили в ЦКС.

Где-то подъезды к контейнерным площадкам вообще не были почищены, где-то проезду мусоровоза мешали навалы снега, сужающие дорогу, где-то проезжая часть была не обработана противогололедными материалами, что приводило к съезду мусоровозов с трасс.

Трудностей добавили и автомобили, припаркованные около контейнерных площадок или на подъездах к ним.

В ЦКС уточнили, что операторы постоянно отслеживают работу перевозчиков и фиксируют случаи, когда проехать к площадкам невозможно. Вся информация затем направляется местным властям и управляющим компаниям. После устранения препятствий мусор вывозится в обычном режиме.