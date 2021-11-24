В Челябинской области можно пожертвовать деньги на продукты пенсионерам через приложение

Для этого необходимо установить приложение «Помощь» на свой телефон

«Помощь» — это мобильное приложение адресной и прозрачной помощи. Платформа содержит списки людей, которым требуется помощь, а пользователи сами смогут выбрать, как и кому ее оказать. На сегодня в списке городов, где работает приложение, есть Челябинск и Озерск.

Сейчас проект реализуется в 40 городах, 29 регионах и имеет более 30 фондов-партнеров.Фонды передают информацию о нуждающемся команде проекта, так он попадает в систему проекта. Пользователь находит на карте города подопечного, которому нужна помощь. Выбирает его конкретную потребность (на данным момент это продуктовая корзина) и вид оказания помощи — разовый платеж или ежемесячную подписку.

«В команде „Помощи“ есть человек, который отвечает за коммуникацию с фондами. Для того чтобы мы вышли в какой-то регион или город, нам необходимо два партнера: местный фонд и ретейл, который доставляет продуктовые наборы бабушкам и дедушкам. В Челябинске мы сотрудничаем с фондом „Солнечный день“ и торговой сетью „Перекресток“. Но есть, к примеру, такие города, как Озерск, в котором нет доставки, и там нам помогает отдельный координатор проекта», — рассказал о реализации проекта на Южном Урале его основатель актер Гоголь-центра Никита Кукушкин.

В Челябинске участниками проекта являются 50 пенсионеров.

«Каждый месяц по 10 человек мы добавляем в проект. Мы с 2012 года работаем с пожилыми людьми. Мы начинали с наших подопечных, которые нуждались в помощи, в последнее время активно взаимодействуем с социальными службами. Соцработники предоставляют список нуждающихся. Им раз в месяц предоставляются продуктовые наборы. Через приложение человек может выбрать конкретного бабушку или дедушку и пожертвовать деньги. Когда сумма набирается, курьеры из магазина доставляют продуктовый набор подопечным. Наборы очень хорошие — там есть мясо и красная рыба», — рассказала руководитель организации «Солнечный день» Екатерина Семенова.

Добавим, фиксированная стоимость продуктового набора составляет 3500 рублей. Пожертвования могут быть разовыми или по подписке. Вам доступен весь путь транзакции денег, в личном кабинете вы получаете накладную и фотографию подопечного в момент доставки продуктов.