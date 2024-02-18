В Челябинской области может потеплеть до -6 градусов 18 февраля

Местами будет ветрено

Сегодня, 18 февраля, в Челябинской области ожидается преимущественно солнечная погода. Местами будет ветрено. Столбики термометров в регионе будут варьироваться в пределах от −6 до −16 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Днем в Челябинске температура воздуха составит −9...−11 градусов. Солнечно, без осадков. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинской области на большей части территории градусник покажет от −6 до −11 градусов, в низинах будет холоднее — до −16 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, южный от 2 до 7 метров в секунду, местами возможны порывы до 10 метров в секунду.