В Челябинской области может потеплеть до +14 градусов 25 сентября

По ощущениям будет заметно холоднее из‑за северного порывистого ветра

Сегодня, 25 сентября, в Челябинской области будет солнечно, но по-прежнему прохладно. Ветер станет чуть тише, но сохранит свое северное направление, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске дневной прогрев составит от +11 до +13°C. Переменная облачность, погода порадует отсутствием осадков. Ветер западный, северо-западный, от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду.

В Челябинской области день также пройдет без осадков. Отметка на градуснике установится в пределах от +9 до +14°C. Ветер преимущественно западного направления, до 9 метров в секунду, местами с порывами до 14 метров в секунду.