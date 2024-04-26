В Челябинской области может похолодать до −2 градусов в ночь на 27 апреля

Днем температура поднимется до +20 градусов

В субботу, 27 апреля, в Челябинской области потеплеет до +23 градусов. В отдельных районах пройдут дожди с грозами, в Челябинске осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают.

«Территория Южного Урала останется под влиянием гребня Сибирского антициклона, а с прохождением теплого фронта пройдут небольшие дожди», — уточнили синоптики.

Предстоящей ночью температура воздуха в Челябинске составит около +7°C, днем ожидается до +20°C. Облачно с прояснением, существенных осадков не обещают. Ветер южный, юго-западный от 4 до 9 метров в секунду.

Столбики термометров в регионе в ночь на субботу будут варьироваться от +4 до +9°C, при прояснении опустятся до −2°C. Днем отметка на градуснике поднимется до +18…+23 градусов Цельсия. Облачно с прояснением, на севере области местами пройдут небольшие дожди. Не исключаются грозы. Ветер южной четверти от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.