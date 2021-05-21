В Челябинской области мошенники вымогают деньги, пугая проверками Минэкологии

Страдают крупные предприятия и простые люди

Министерство экологии Челябинской области предупреждает земляков о новом виде мошенничества. У горожан вымогают деньги под предлогом внедрения природозащитных и сберегающих здоровье технологий. Страдают простые люди и крупные промышленные предприятия.

Например, горожанам навязывают проверку домовой вентиляции, а потом уговаривают поставить на нее фильтры, которые якобы защищают квартиру от грязного воздуха и радиации.

Промышленным предприятиям и коммерсантам предлагают за деньги актуализировать экологическую документацию. При этом мошенники ссылаются на изменения в законодательстве и постоянные проверки регионального министерства экологии с требованием модернизации производства.

«Хочу напомнить всем организациям и гражданам, что министерство экологии не оказывает платных услуг и не дает разрешения вести переговоры от своего имени. И уж тем более не требует устанавливать оборудование конкретного производителя и оформлять документы в конкретной проектной фирме», — заявил заместитель министра регионального ведомства Виталий Безруков.

По словам Безрукова, министерство выполняет только надзорные функции. По факту ложных звонков будут поданы заявления в силовые структуры.