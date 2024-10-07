В Челябинской области мошенники представляются сотрудниками энергосбытовой компании

В «Уралэнергосбыте» предупредили о фактах мошенничества

Жителям Челябинской области поступают звонки от мошенников, которые представляются сотрудниками энергосбытовой компании. Они сообщают о необходимости замены приборов учет, а затем требуют паспортные данные и коды от «Госуслуг». В компанию поступило более 20 жалоб на действия мошенников, сообщили в пресс-службе «Уралэнергосбыта».

«Только за сегодняшний день мы получили более двух десятков жалоб на такие звонки. Большая часть людей перезванивает, перепроверяя информацию, но есть очень много клиентов, которые все-таки сообщили свои персональные данные и коды из СМС, они обращаются за помощью, не знают, что делать в такой ситуации. Больше всех страдает старшее поколение», — сообщают в пресс-службе «Уралэнергосбыта».

В компании обращают внимание, что «Уралэнергосбыт» не производит массовые обзвоны по замене приборов учета, не запрашивает полные паспортные данные для оформления заявки на замену прибора учета и тем более никогда не просит продиктовать какие-либо коды из сообщений.

Заявки на замену приборов учета оформляются в штатном режиме после обращения самого клиента. Если вам поступил такой звонок — положите трубку, при возникновении любых сомнений перепроверьте информацию, позвонив на горячую линию 351 2222-500.