В Челябинской области «моржи» не могут открыть зимний купальный сезон

Аномально теплая осень и тонкий лед спутали планы любителям экстремального плавания

Нетипично теплая осень в Челябинской области внесла коррективы в планы любителей экстремального купания. Ежегодный зимний сезон, который обычно стартует в первых числах ноября, пока не может начаться — на озерах региона еще не сформировался достаточный ледовый покров. В Миассе поклонники моржевания в свой «профессиональный» праздник вынуждены были наблюдать за водой с берега. Морж со стажем Владимир Яковлев рассказал корреспонденту ИА «Первое областное», что такой теплой осени он не припоминает.

Фактически миасские моржи уже опробовали воду в этом сезоне, но такой старт сложно назвать полноценным. Всё то, ради чего любители экстрима ждут зиму, — особый заряд бодрости и яркие эмоции — по-настоящему проявляется только в морозную погоду.

«Самое раннее открытие сезона у нас было 4 ноября, когда мы уже выходили на лед и плавали. В этом году из-за аномально теплой погоды прорубь удалось подготовить только сейчас, но лед все еще слишком тонкий», — рассказывает Владимир Яковлев.

Он подчеркивает, что для комфортного и эффектного зимнего плавания идеальны морозы ниже −18 °C. При такой температуре воздуха контраст с водой составляет около 20 градусов и у новичков возникают более яркие, запоминающиеся ощущения.

На видео: вот так в Миассе открывали зимний сезон купания в 2024 году

«Когда на улице сильный мороз, а вода имеет плюсовую температуру, она кажется теплее. Ты преодолеваешь себя, выходишь — и получаешь мощный прилив энергии, тебе становится жарко», — добавляет Владимир.

Несмотря на то, что текущие погодные условия далеки от идеальных, сезон будет официально открыт в предстоящую субботу, 29 ноября. На мероприятие в поселок Ленинск под Миассом приглашаются все желающие, в том числе и новички. По словам организатора, за 12 лет работы через их клуб прошли сотни человек из Миасса, Челябинска, Златоуста, Чебаркуля и других соседних городов. В дни мероприятий прорубь посещает от 30 до 40 человек, а на крупные заплывы собираются до 120 участников.

На видео: а вот такая ситуация сложилась на Южном Урале 23 ноября 2025 года

Для гостей подготовлена вся необходимая инфраструктура: безопасная прорубь с лестницей, баня, теплая раздевалка и пункт обогрева. Опытные моржи всегда готовы помочь и поддержать тех, кто решится на первый заплыв.

«Если не хотите в холодную воду, можно просто посидеть в бане, пообщаться, посмотреть на других. Часто люди, видя остальных, сами решаются попробовать, а потом удивляются, почему не сделали этого раньше», — добавляет Владимир.

Несмотря на вынужденную паузу, главное для местных моржей — это не погода за окном, а возможность собраться вместе, продолжить традицию и помочь сделать первый шаг новичкам.

Фото и видео: из личного архива Владимира Яковлева