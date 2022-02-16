В Челябинской области молодые семьи получат новое жилье

Дома и квартиры купят в Каслинском районе

«В последние годы органами местного самоуправления немало делается для развития района, в том числе для подрастающего поколения. В этом году начнется реконструкция 25-й школы, расширяются возможности для дополнительного образования детей — в Каслях планируется открыть филиал центра технического творчества для детей „Кванториум“, в Тюбуке будет работать филиал детско-юношеской спортивной школы»,

— отметил глава Игорь Колышев района.