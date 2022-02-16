В Каслинском районе вручили жилищные сертификаты трем молодым семьям из Каслей и одной семье из села Тюбук, сообщает пресс-служба районной администрации.
Все семьи подтвердили, что из родного района не уедут. Жилищные сертификаты были получили по программе «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий». Средства на новое жилье предоставлены в размере около 2 миллионов рублей.
«В последние годы органами местного самоуправления немало делается для развития района, в том числе для подрастающего поколения. В этом году начнется реконструкция 25-й школы, расширяются возможности для дополнительного образования детей — в Каслях планируется открыть филиал центра технического творчества для детей „Кванториум“, в Тюбуке будет работать филиал детско-юношеской спортивной школы», — отметил глава Игорь Колышев района.
Отметим, что администрацией Каслинского района обеспечены все заявки, поданные молодыми семьями на 2022 год. На 2023 год в очереди на получение социальных выплат состоят 6 молодых семей.
Напомним, что в Кыштыме 87 семей получат квартиры в новом доме по программе переселения. Также в Сосновском районе построят еще три жилых комплекса.
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