В Челябинской области могут увеличить субвенцию на отлов собак

Выделяемой ежегодно субвенции не хватает на обращение с безнадзорными животными

Областной субвенции муниципалитетам на отлов животных без хозяев не хватает, чтобы свести к нулю число зверей на улицах. 17 августа комитет по аграрной политике ЗСО Челябинской области рассмотрел проект поправок в областной закон о работе с животными на местах, предусматривающий заметный рост расходов на четвероногих бродяг.



Как объяснил депутатам ЗСО министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин, объем субвенции рассчитывается исходя из данных, поступающих от муниципалитетов и подрядных организаций. Например, на их основе рассчитывается ежегодное число зверей, подлежащих отлову. Этих денег на сегодня не хватает.

По данным Минсельхоза Челябинской области, муниципалитетам на организацию только отлова животных и их отправку в приюты областной бюджет в 2021 и 2022 году выделял по 30,8 миллиона рублей. Плюс свои средства выделяют местные администрации. Например, напомним, в конце 2021 года подрядчик по отлову бродячих животных в Челябинске «Ремком» после торгов подписал контракт с мэрией областного центра на 2,6 миллиона рублей.

Всего же за 2021 год было поймано 5140 голов животных, в том числе 4659 собак. На 1 августа попались ловцам 2643 разных зверя, собак среди них 1856.

«Этих средств не хватает. На следующий год, чтобы удержать ситуацию, понадобится выделять из бюджета области до 36 миллионов рублей», — объяснил Алексей Кобылин депутатам.

Комитет по аграрной политике утвердил предложенные аграрным ведомством поправки. Теперь вопрос окончательно решится на пленарном заседании ЗСО в конце августа.

Если суммы на отлов последние два года не меняются, то на содержание животных в государственных приютах расходы ощутимо выросли: с 15,8 миллиона в 2021 году до 39 миллионов рублей в 2022 году.