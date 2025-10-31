В Челябинской области могут установить памятник краснокнижной утке-савке

Инициативу в ряду других мер сохранения птицы обсуждают экологи

В Варненском районе Челябинской области может появиться памятник утке-савке — редкому краснокнижному виду, который находится под угрозой исчезновения. Предложение прозвучало на пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс».

Этому виду птицы уделяет особое внимание «Школа зооволонтеров. ЭкоПрактикум», которую курирует руководитель группы по сохранению биоразнообразия экологического совета при губернаторе Екатерина Карпенко.

«Почему именно Варненский район? Это юг нашей области и территория массовой миграции птичьих стай. В этом году мы наблюдали и смогли идентифицировать — каждая птица имеет свой уникальный окрас головы — 19 краснокнижных особей савки. Водится она в районе на озерах Тулак, Чекатай, Большой Каратай», — цитирует «Губерния» Екатерину Карпенко.

Идею установки памятника активно поддерживает Карен Даллакян, президент фонда зоозащиты «Спаси меня».

«В Новосибирской области уже установили памятник савке по грантовому проекту. Почему бы не сделать так же у нас? Каждый южноуралец обратил бы внимание на такой памятник, начал интересоваться проблемой сохранения вида», — считает Карен Даллакян.

Как отмечают эксперты, утка-савка — одна из редчайших птиц Евразии. В 2024 году в водоемах Варненского района насчитывалось всего 17 особей этого вида. Птица крайне чувствительна к беспокойству: достаточно приближения лодки, чтобы она покинула гнездо, что приводит к гибели кладки.

Инициатива уже нашла поддержку среди экологов и местных жителей. Опыт соседних регионов, таких как Курганская область, где в Шадринске установлен памятник гусю, показывает, что такие арт-объекты не только привлекают внимание туристов, но и способствуют формированию экологической культуры.

Планируется, что памятник станет частью комплексной программы по сохранению биоразнообразия Южного Урала, которая включает мониторинг численности редких видов, запрет весенней охоты в ключевых местах обитания савки и просветительскую работу с местным населением и охотниками.

Вопрос сохранения краснокнижных животных и растений обсуждали и на Детском экологическом форуме. Дети предложили решение проблем, а взрослые внимательно прислушиваются к их идеям и стараются использовать на благо Челябинской области.