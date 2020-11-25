В Челябинской области модернизируют лаборатории, где проводят ПЦР-анализы на ковид

Большие деньги выделили Москва и правительство региона.

Все 19 лабораторий Челябинской области, где сегодня проводят ПЦР-диагностику на коронавирус, ждет серьезная модернизация. Это необходимо, чтобы медики и больные ещё быстрее могли получить результат. В идеале — в течение 48 часов.

«Наши лаборатории работают круглые сутки. Мы хотим увеличить их мощность, чтобы в два раза повысить количество проводимых тестов», — рассказал на брифинге, посвящённом распространению коронавируса в регионе, министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семёнов.

По данным Минздрава Челябинской области, федеральный бюджет уже прислал региону на эти цели 15 млн 700 тысяч рублей. Еще 42 млн рублей выделил губернатор Алексей Текслер.

За минувшие сутки в Челябинской области провели 7 тысяч 259 ПЦР-тестов, 241 из них дал положительный результат. Общее число заразившихся коронавирусом в регионе с начала пандемии перевалило за 25 тысяч.