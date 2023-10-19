В Челябинской области многодетные семьи сохранят свой статус после гибели ребенка на СВО

Региональный парламент принял два решения, касающихся спецоперации

В Челябинской области многодетные семьи сохранят этот статус, даже если один или несколько детей погибнут при участии в спецоперации. Такую инициативу губернатора Алексея Текслера одобрило Заксобрание региона, сообщили в пресс-службе парламента.

Многодетными в России считаются семьи, в которых три и более ребенка. Для таких семей предусмотрены налоговые вычеты, субсидии на погашение ипотеки и другие льготы. В случае гибели ребенка на СВО статус все равно сохранится, вплоть до достижения одним из детей возраста 18 лет либо 23, если он обучается на очном отделении.

Заксобрание приняло еще одно решение, касающееся спецоперации. Единовременную региональную выплату в 75 тысяч рублей получат мобилизованные южноуральцы. Эта же сумма полагается тем, кто во время прохождения службы, но не позднее 31 декабря этого года заключил контракт с Минобороны РФ.

Обо всех выплатах, положенных российским военным, раненным в зоне спецоперации, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное». Сумма некоторых компенсаций превышает 3 миллиона рублей.