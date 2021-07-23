В Челябинской области многодетные семьи покупают сады на средства маткапитала

Размер региональной выплаты составляет 104 тысячи рублей

В Челябинской области в первом полугодии 2021 года с помощью господдержки 54 многодетные семьи купили садовые участки. Об этом в пятницу, 23 июля, сообщили в пресс-службе министерства социальных отношений региона.

Многодетная семья Эндаковых на средства областного материнского капитала приобрела сад на шесть соток: с яблонями, сливами и оборудованным колодцем. Участок расположен в СНТ «Хлебосад» Калининского района Челябинска.

Семья планирует отдыхать в саду — супруги мечтают поставить бассейн и качели, сделать зону барбекю и достроить баню. А пока многодетная мама Евгения Эндакова вместе с младшей дочерью Ликой растят салат, базилик, перец, помидоры и ждут урожая.

«Мы искали сад в черте города, чтобы была возможность добираться не только на автомобиле, но и на общественном транспорте. Наш участок покорил всю семью даже по фотографиям, к тому же цена позволила полностью оплатить эту покупку материнским капиталом. Напротив бани муж хочет начать стройку — вместе с детьми будет возводить садовый дом», — поделилась Евгения Эндакова.

Областной материнский капитал является одной из мер социальной поддержки семей, предусмотренной региональным проектом «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». Оформить выплату могут семьи при рождении третьего или последующих детей. При этом доход в такой семье на человека должен быть ниже двух прожиточных минимумов (при обращении в 2021 году — 24 064 рубля).

«Мы идем навстречу многодетным семьям, учитываем их пожелания. В частности, многие хотят купить сады — это очень хорошее подспорье: отдых, свежий воздух, экологически чистые овощи и фрукты. Поэтому в 2020 году было изменено законодательство и предусмотрена возможность приобретения участков. Для сравнения: если в прошлом году с помощью маткапа сады приобрели 9 семей, то в 2021 году — уже 54 семьи», — прокомментировала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Отметим, всего в первом полугодии 2021 года региональный материнский капитал в Челябинской области получила 1891 многодетная семья на общую сумму 180,5 миллиона рублей. Деньги можно направить на погашение ипотеки, потратить на товары для детей-инвалидов, строительство и реконструкцию дома, проведение в жилище газа или воды, образование ребенка, медицинские услуги и покупку сада.

Чтобы купить садовый участок, стоит обратить внимание на два дополнительных условия: сад должен находиться на территории Челябинской области, а направить средства маткапитала на покупку можно только после достижения третьим или последующими детьми трехлетнего возраста.