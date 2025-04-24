Более двух тысяч южноуралцев с начала года вышли на пенсию досрочно

Среди них многодетные матери и родители детей-инвалидов

Многодетные матери или один из родителей ребенка-инвалида имеют право на досрочную пенсию: матери троих детей — в 57 лет, четырех — в 56 лет, пятерых и более — в 50 лет. Матери детей-инвалидов получают такую возможность в 50 лет, а отцы — в 55 лет. При этом родители детей-инвалидов должны воспитывать детей хотя бы до 8 лет, сообщает пресс-служба Отделения СФР по Челябинской области.

Кроме того, страховая пенсия по старости назначается раньше гражданам определенных профессий. Например, металлургам, учителям, медикам, водителям общественного транспорта.

Для граждан, имеющих стаж в тяжелых, опасных и вредных условиях труда, для досрочной пенсии засчитываются годы работы, за которые работодатель уплачивал дополнительные страховые взносы по специальному тарифу. К ним относятся работники, занятые в металлургическом производстве и машиностроении.

«Назначение пенсии досрочно может быть связано и с другими обстоятельствами, например наличием длительного стажа работы. У мужчин его продолжительность должна быть 42 года, у женщин — 37 лет», — пояснил и. о. управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Также при отсутствии возможности трудоустроиться жители региона могут выйти досрочно на пенсию по старости. В этом случае по предложению органов службы занятости населения пенсия может быть назначена на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста.

В 2025 году уже 2 442 жителя региона оформили досрочную пенсию.

А в это время молодые мамы из Челябинской области покупают квартиры на студенческий капитал.