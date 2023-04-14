В Челябинской области многодетного контрактника вернули из зоны СВО после смерти жены

Теперь он несет службу рядом с домом

Южноуральского военнослужащего-контрактника, который уехал в зону СВО, удалось вернуть в родной регион. Как написала в своем телеграм-канале уполномоченный по правам человека в области Юлия Сударенко, мужчина недавно потерял жену, а оставшиеся трое детей теперь живут у тети. Важно было не допустить того, чтобы малыши потеряли еще и отца, поэтому сестра бойца обратилась к региональному омбудсмену.

Глава многодетного семейства еще до частичной мобилизации сам принял решение оставить дом, заключить контракт и отправиться на спецоперацию. Всего через пару месяцев мужчина потерял жену, а его дети — маму: она скончалась от тяжелой болезни. Ребятишек к себе взяла тетя, которая сама воспитывает четырех детей. Командование отправило бойца в отпуск, но расторгнуть контракт было невозможно, так как законных оснований для этого не было.

«После отпуска он вновь был направлен в зону СВО. Мы понимали, что действовать нужно быстро, и били во все колокола — благодаря этому командованием было принято решение не отправлять мужчину на передовую, были созданы максимально безопасные условия», — отметила Юлия Сударенко.

По просьбе омбудсмена депутат Госдумы Дмитрий Вяткин обратился в Минобороны. После этого в ведомстве решили изменить место службы южноуральца. Его отправили в Челябинскую область, причем в место, которое находится в транспортной доступности от места проживания детей. Командование в части поручило создать для контрактника такие условия, чтобы он имел возможность воспитывать своих ребят.

«Дети, перенесшие невыносимую боль утраты мамы, теперь будут находиться рядом с отцом! Низкий поклон командирам, министерству обороны и всем, кто не остался в стороне в этой непростой ситуации!»— резюмировала уполномоченный по правам человека в регионе.



На этой неделе стало известно, что в ходе обмена пленными 106 российских военных вернулись домой. В их числе были четверо парней из Челябинской области. После реабилитации они поедут к своим семьям. Всего с начала СВО омбудсмен помогла вернуть из зоны боевых действий на малую родину 172 бойца: большая часть из них — многодетные. Также в нашем регионе хотят создать реабилитационный центр для инвалидов и участников спецоперации.