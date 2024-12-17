В Челябинской области мигрантам продлили запрет на работу более чем в 20 сферах в 2025 году

Речь идет об иностранцах, работающих по патентам

В Челябинской области мигрантам, работающим по патентам, продлили запрет на работу более чем в 20 сферах в 2025 году. Соответствующее постановление опубликовано на портале официальной правовой информации.

С 1 января привлекать таких работников запрещено в оптовой и розничной торговле, перевозке пассажиров в городском, пригородном и междугороднем транспорте, а также такси, в правовой сфере, в сферах финансовых и страховых услуг, бухгалтерском учете, ветеринарии, творческой деятельности, ремонте компьютеров и бытовой техники и многих других.

Предприятиям, работающим в этих сферах и имеющим работников-мигрантов, поручено отстранить от работы тех, кто работает по патентам, до 1 марта 2025 года.