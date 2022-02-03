В Челябинской области местного жителя оштрафовали за оскорбление мэра в Сети

Миассец должен выплатить 5 тыс рублей

В Челябинской области состоялся суд по иску мэра Миасса к местному жителю, оставившему нелицеприятный комментарий в адрес главы округа в социальных сетях. Активисту Ильдусу Тукаеву присудили штраф в размере 5 тысяч рублей, но, как пояснил миассец информагентству Первому областному, он намерен обжаловать решение.

В Миассе 3 февраля состоялось судебное заседание по делу об оскорблении чести и достоинства. Глава округа подал в суд на местного жителя за нелицеприятный комментарий в социальных сетях. Теперь активист Ильдус Тукаев должен выплатить штраф в размере 5 тысяч рублей, однако автор скандального комментария не считает себя виноватым.

«Решение суда было ожидаемым. На заседании я сам себя защищал. Григорий Тонких написал заявление и в суд не явился. С решением я не согласен, сначала надо ознакомиться с документами, на основании чего судья принял его, а затем будем обжаловать», — рассказал Ильдус Тукаев ИА «Первое областное».

Напомним, в Миассе также прошло заседание суда по делу о присвоении 20 млн рублей экс-директором машиностроительного завода.