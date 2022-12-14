В Челябинской области местная власть и руководство детсада ответят за текущую кровлю и плесень

На нарушения в нижнесанарском детском саду жаловались местные жители

Троицкая прокуратура возбудила административные дела о нарушениях в работе нижнесанарского детского сада, сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства. Ранее жители села жаловались в соцсетях на протекающую кровлю и плесень на стенах.



Сотрудники троицкой прокуратуры выезжали в детский сад и подтвердили, что есть санитарно-эпидемиологические нарушения и несоблюдение правил пожарной безопасности. Помимо протекающей кровли и плесени на стенах, специалисты отметили, что некоторые помещения не оборудованы пожарной сигнализацией.



Прокуратура возбудила на заведующего садиком административные дела о нарушении требований пожарной безопасности (часть 1 статьи 20.4 КоАП РФ) и о нарушении санитарно-эпидемиологических норм к условиям отдыха детей (часть 1 статьи 6.7 КоАП РФ).



Также представление об устранении нарушений внесли главе Троицкого района. А районный суд обязал детский сад обследовать здание.

