В Челябинской области местами сохраняется паводковая угроза

В регионе будет создано подразделение взрывотехников

Губернатор Алексей Текслер отметил успешную работу оперативного штаба в Аше и поручил как можно скорее завершить восстановление имущества граждан. На совещании с главами муниципалитетов обсудили, как Челябинская область справилась с паводком.



«На территории восьми муниципальных образований было девять случаев перелива талой воды через автодороги и два случая подмыва грунтовой насыпи. Сейчас завершили восстановление дорожного полотна. В целом муниципалитеты в этой части отработали хорошо. Движение транспорта осуществляется в штатном режиме. Половодье еще не закончилось, идет оттаивание почвы, особенно в горнозаводской части. Поэтому рано расслабляться. Необходимо продолжить мониторинг ситуации и быть готовыми к любым неожиданностям», — отметил губернатор.

Также глава региона поручил министерству общественной безопасности создать подразделение взрывотехников для оперативного реагирования на заторы льда на реках.