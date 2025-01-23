В Челябинской области местами сохранится 25‑градусный мороз в ночь на 24 января

Днем температура может подняться до −7°C

В пятницу, 24 января, ночью в Челябинской области еще будет морозно. Днем температура существенно поднимется, но местами сохранится довольно низкая температура. Ветер вновь усилится, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«Южный Урал будет располагаться на периферии антициклона с центром над Казахстаном. Существенных осадков не прогнозируется. При этом в зоне больших барических градиентов ожидается умеренный ветер»,— рассказали синоптики.

В Челябинске предстоящей ночью температура опустится до −17°C, днем отметка на градуснике установится в пределах от −9 до −11°C. Облачно с прояснениями, осадков быть не должно. Ветер юго-западный, южный, от 7 до 12 метров в секунду.

В Челябинской области этой ночью градусники покажут от −15 до −20°C, при прояснении похолодает до −25°C. Днем ожидается от −7 до −12°C, на юге сохранится более холодная погода, до −17°C. Облачно с прояснениями, в северной половине местами пройдет слабый снег. Возможны слабые метели. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный, от 6 до 11 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 14 метров в секунду.