В Челябинской области местами потеплеет до +10 градусов

День будет солнечным

Сегодня, 18 марта, в Челябинской области вновь прогнозируют солнечную и теплую погоду почти до +10 градусов. Осадков не будет. Приятным дополнением к погожему весеннему дню будет отсутствие сильного ветра, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске температура воздуха в утренние часы составит около −7°C, днем потеплеет до +3...+6 градусов Цельсия. Осадков быть не должно. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.

В северных районах Челябинской области в утренние часы столбики термометров покажут около −9°C, в южных отметка на градуснике достигнет −15°C, возможно ниже. Днем синоптики прогнозируют +4...+9 градусов, на крайнем юге сохранится небольшой минус. Переменная облачность, существенных осадков не обещают. На отдельных участках дорог гололед. Ветер слабый до шести метров в секунду.