В Челябинской области местами похолодает до +12 градусов 16 августа

Дождливая погода сохранится

Сегодня, 16 августа, в горах Челябинской области будет по-осеннему прохладно и дождливо. На остальной территории также ожидаются осадки, но воздух может прогреться до +20 градусов. Порывистый ветер сохранится, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Температура воздуха в Челябинске этим утром поднимется до +11°C, днем потеплеет до +19°C. Облачно с прояснениями, вероятен небольшой дождь. Ветер западной четверти от 5 до 10 метров в секунду.

В Магнитогорске день выдастся дождливым. Столбики термометров зафиксируются на +17°C. Ветер западный до четырех метров в секунду.

Жителям Миасса синоптики прогнозируют до +16°C. В городе снова зарядит дождь. Ветер западного направления до четырех метров в секунду.

В Сатке показания термометров достигнут +14°C. Умеренный дождь перейдет в небольшой во второй половине дня. Ветер западный до четырех метров в секунду.

Градусники в Троицке приблизятся к +20°C. День пройдет под аккомпанемент небольшого дождя. Ветер западного направления до пяти метров в секунду.

В Трехгорном день также выдастся дождливым. Температура поднимется всего до +13°C. Ветер западный слабый.

В целом утренняя температура воздуха в регионе составит около +8°C. В горах локально туман. Днем отметка на градуснике установится в пределах от +15 до +20°C, в горных районах будет прохладнее — около +12°C. Облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. Местами прогремят грозы. Ветер западной четверти от 5 до 10 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.